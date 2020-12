Thales : Signe un contrat pour 2 satellites en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Space Alliance, formée par Thales Alenia Space (67 % Thales, 33 % Leonardo) et Telespazio (67 % Leonardo, 33 % Thales), a signé un contrat avec le ministère de la défense italien et l'Agence spatiale italienne (ASI).



Ce contrat permettra de lancer le développement de deux satellites supplémentaires et la mise à niveau des segments sol, soutien logistique et exploitation, afin de compléter la constellation COSMO-SkyMed de Seconde Génération (CSG).



Thales Alenia Space est responsable de la conception et du développement des quatre satellites CSG, ainsi que de la conception, de l'intégration et de la mise en service du système de bout en bout.



