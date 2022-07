Thales : Signe un contrat avec SMRT Trains

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales vient de se voir octroyer un contrat de services et de soutien à long terme par SMRT Trains, avec l'appui de l'autorité du transport terrestre de Singapour (LTA)



Ce contrat vise à renforcer la fiabilité et la disponibilité de la solution de signalisation de Thales pour les lignes Nord-Sud et Est-Ouest de Singapour.



Dans le cadre de l'accord signé, outre la fourniture de pièces de rechange et d'un service de réparation, Thales a pour mission de renforcer la cybersécurité et de gérer les obsolescences du système de signalisation existant.



Ce contrat de services et de soutien à long terme permettra à SMRT Trains de continuer à garantir des trajets sûrs et fiables aux millions d'usagers quotidiens pendant les 11 prochaines années, à savoir jusqu'en 2033.



' Ce contrat témoigne de notre engagement à long terme à offrir aux usagers la meilleure expérience possible pendant leurs déplacements, tout en veillant à ce que le réseau ferroviaire reste robuste et cybersécurisé ', explique Kevin CHOW, directeur pays et directeur général, Thales Singapour.



' Tous nos efforts vont vers un même but : offrir des trajets sûrs et fiables aux usagers du réseau ferroviaire de Singapour ', déclare Lam Sheau Kai, président de SMRT Trains.



