Thales : Signe un contrat avec Airbus Defence & Space

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, entreprise spécialisée en altimétrie spatiale détenue par Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'un contrat de près de 88 millions d'euros avec Airbus Defence and Space, pour le développement de deux radars altimètres interférométriques IRIS - Interferometric Radar altimeter for Ice and Snow.



Ces équipements seront intégrés à la mission Cristal, du programme Copernicus, dont le satellite fournit des données d'observation de la Terre, et notamment des zones polaires afin de mesurer le changement climatique.



