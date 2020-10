Thales : Signe un accord avec Airbus pour la mission Mars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a signé un accord préliminaire avec Airbus Defence and Space pour contribuer à l'Orbiteur de Retour vers la Terre (ERO), l'élément clef de la mission Mars Sample Return (Retour d'échantillons martiens sur Terre).



Une première tranche d'un montant d'environ 11 ME couvrira la phase B2 du contrat dont le montant global est d'environ 130 ME.



Thales Alenia Space sera en charge de fournir le système de communication, éléments permettant la transmission des données entre la Terre, l'orbiteur ERO et Mars, la conception du module d'insertion en orbite (OIM) et des architectures thermomécaniques et de propulsion électrique associées et la phase d'assemblage, d'intégration et de test (AIT), dans ses installations de Turin et de Toulouse, des éléments constitutifs du modèle de vol de l'orbiteur ERO.



