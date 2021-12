Thales : Signe deux contrats pour la LGV Madrid-Séville

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature de deux contrats importants pour la rénovation de la ligne à grande vitesse Madrid-Séville.



' L'objectif est de renforcer la capacité de la ligne, mais aussi d'adapter les systèmes aux normes européennes d'interopérabilité. Les équipements seront modernisés afin d'améliorer la disponibilité et la fiabilité de la ligne, pour un plus grand confort des voyageurs ' indique le groupe.



Le premier contrat porte sur le renouvellement des principales installations de signalisation (enclenchements électroniques) de la ligne et le déploiement du système ERTMS niveau 2. Le projet, est doté d'un budget de près de 80 millions d'euros.



Par ailleurs, avec un budget de près de 18 millions d'euros (hors TVA), Thales sera chargé de remplacer sur cette même LGV les circuits de voie de type FTG (1 306 au total), devenus obsolètes.



