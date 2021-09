Thales : Sélectionné par l'ESA pour un prototype de station

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space -société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %)- annonce aujourd'hui avoir été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour un contrat de conception et de développement d'un prototype de station sol de nouvelle génération appelée NLES-Next destiné au système européen de navigation par satellite EGNOS.



NLES est chargée de générer les signaux dans l'espace utilisés pour soutenir des applications de géolocalisation critiques, par exemple pour la navigation aérienne et l'atterrissage des avions.



En vertu de ce contrat, Thales Alenia Space livrera un prototype NLES de nouvelle génération alliant modularité, flexibilité et évolutivité, ainsi qu'un haut niveau de ségrégation pour supporter graduellement de nouveaux services comme l'authentification des données EGNOS ou ' Integrity for High Accuracy Service '.





