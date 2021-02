Thales : Satria, contre la fracture numérique en Indonésie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Satelit Nusantara Tiga (SNT) et Thales Alenia Space -société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%)- annoncent aujourd'hui avoir bouclé le financement du développement du programme Satria visant à réduire la fracture numérique en Indonésie.



Dans ce cadre, Thales Alenia Space fournira le satellite très haut débit (VHTS) en bande Ka et basé sur sa plate-forme électrique SpaceBus Neo 200. Satria transportera plus de 150 gigabits par seconde sur l'ensemble du territoire indonésien avec l'ambition de connecter environ 145 000 zones, dont 90 000 écoles, 40 000 hôpitaux, bâtiments publics et gouvernementaux.



Ce satellite contribuera au développement des infrastructures numériques en Indonésie, un pays qui compte plus de 17 500 îles.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.