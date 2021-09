Thales : Réussite du programme ferroviaire WinterTech

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales, Invision et Metrolinx, l'agence régionale de transport de la province de l'Ontario, ont annoncé la réussite du programme de développement WinterTech.



Ce programme permet de valider la fonctionnalité et la fiabilité d'un système ferroviaire offrant une meilleure connaissance de la situation, des améliorations de la sécurité et des avantages opérationnels, quelles que soient les conditions météorologiques.



' Pour les opérateurs de transport ferroviaire, les avantages de cette nouvelle solution incluent une sécurité accrue grâce à des capteurs détectant et suivant les éventuels obstacles, un temps d'installation rapide en raison de l'encombrement minimal de l'équipement et une collecte de données précise en temps réel cruciale pour les équipes de maintenance et d'exploitation ' indique le groupe.



' Pour les passagers, cela contribuera à réduire les retards, à améliorer la sécurité et à renforcer la fiabilité du réseau '.



