Thales : Relèvement de l'objectif de CA pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Thales fait part d'une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires pour 2021, chiffre d'affaires maintenant attendu entre 17,5 et 18 milliards d'euros.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe d'électronique a vu son résultat net ajusté, part du groupe, augmenter de 155% à 591 millions d'euros, et son EBIT s'accroitre de 121% à 768 millions (+119% en organique).



Le chiffre d'affaires semestriel de Thales a augmenté de 8,7% à 8,4 milliards d'euros (+9,8% en variation organique), tandis que ses prises de commandes ont grimpé de 35% pour atteindre 8,2 milliards (+37% en organique).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel