Thales : Radars NS50 pour les flottes belge et néerlandaise

(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'il va fournir son nouveau radar NS50 pour équiper douze navires de guerre des mines de nouvelle génération des Marines belge et néerlandaise, dans le cadre d'un contrat avec Kership, co-entreprise de Piriou et Naval Group.



'Le radar NS50 permettra à cette catégorie de navires de bénéficier, pour la première fois, de capacités complètes d'auto-défense contre tous types de menaces aériennes et de surface', souligne le groupe français d'électronique de défense.



Il offre un temps sur cible maximal, 'permettant d'évaluer l'ampleur de la menace et de mettre en oeuvre les contremesures nécessaires, en offrant un tableau précis de la situation environnante afin de sauvegarder le navire et de protéger les forces alliées'.



