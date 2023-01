Thales : Projet de transformation du site de Pont-Audemer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce un projet de transformation de son site de Pont-Audemer (Eure) dans la production et l'assemblage de cartes électroniques à haute valeur ajoutée. ​



L'outil industriel de Pont-Audemer sera en partie converti pour former avec le site de Cholet un nouveau Centre de Compétence spécialisé dans la production et l'assemblage de cartes électronique intégrées(cartes de circuits imprimés dit 'PCBA' -Printed Circuit Board Assembly).



Ce projet porté par le Groupe Thales représente un investissement de 30 millions d'euros soit 20 millions pour des investissements industriels et 10 millions d'investissements en matière de formation (10 millions d'euros).



Ce projet d'avenir sera mené en étroite collaboration avec les activités Défense et Sécurité du Groupe en répondant à la demande croissante en PCBA, indique Thalès.



