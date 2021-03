Thales : Projet de sonar avec MHI pour la lutte anti-mines

(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'il va développer conjointement avec Mitsubishi Heavy Industries (MHI) un démonstrateur sonar à double fréquence qui sera évalué en mer en France et au Japon, suite à la signature d'un accord de coopération entre la DGA et son homologue japonais.



Ce projet d'une durée de cinq ans, venant consolider le partenariat existant entre les deux groupes, a pour objectif de développer un nouveau système autonome de lutte anti-mines capable de détecter, classifier et localiser tous les types de mines.



Thales mettra à disposition son expertise dans le traitement sonar, avec SAMDIS, dernière génération de sonars haute fréquence à ouverture synthétique, tandis que MHI fournira son sonar basse fréquence à ouverture synthétique et le drone OZZ-5.



