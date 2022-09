Thales : Présentera ses innovations de mobilité durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales présentera à InnoTrans 2022, du 20 au 23 septembre à Berlin ses toutes dernières innovations pour faire de la mobilité durable une réalité.



Sur son stand, les visiteurs pourront voir comment les produits Thales permettent une amélioration de la performance et de la capacité des réseaux ferroviaires, gage de meilleures conditions de transport, de ponctualité et de performance environnementale.



Cybels, la plate-forme de gestion de clés de Thales pour le système européen de contrôle des trains et ses services associés sera également présentée.



Les visiteurs pourront jouer avec la plate-forme numérique intégrée de toute dernière génération qui permet de superviser l'ensemble des sous-systèmes embarqués et à la voie. Ils pourront explorer de nombreux cas d'usage basés sur l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de contrôler la densité de voyageurs, d'économiser l'énergie, etc.



' Thales peut proposer aux opérateurs de grandes lignes et de transports urbains des solutions qui couvrent de nombreux domaines : signalisation, supervision du trafic, communications, sécurité et billettique ', détaille Millar Crawford, directeur général adjoint, Systèmes de transport terrestre Thales.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.