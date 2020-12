Thales : Présente un lecteur de carte d'identité double face

(CercleFinance.com) - Thales dévoile le seul lecteur de carte d'identité double face au monde, le premier à pouvoir examiner les cartes d'identité ou les permis de conduire directement dans le cloud et en moins de quatre secondes.



' Cette innovation permet d'accélérer le processus d'enregistrement d'individus, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé pour les opérateurs, à un coût avantageux ' indique le groupe.



L'utilisateur insère sa carte d'identité dans le lecteur qui lit les deux côtés de la carte simultanément. Une fois cette action terminée, un voyant lumineux passe du bleu au vert et la carte d'identité est éjectée et rendue à son propriétaire sans aucune interaction physique entre l'utilisateur et l'opérateur.



