Thales : Présente sa gamme de radios logicielles SYNAPS

(CercleFinance.com) - Thales a présenté aux forces armées espagnoles, à la Délégation générale de l'armement et des matériels (DGAM) et au ministère de la Défense, sa gamme de radios logicielles SYNAPS.



Cette gamme de radios permettra d'assurer des communications radio à haute performance à bord des nouveaux véhicules blindés VCR 8x8 Dragón qui équipent les forces armées espagnoles.



' Cette famille de radios logicielles marque une avancée considérable en termes de transformation numérique, et constitue également une opportunité majeure de développement technologique pour l'industrie ' indique le groupe.



