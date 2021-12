Thales : Premières bases du réseau quantique européen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi que le consortium constitué avec Deutsche Telekom en vue de jeter les bases de l'infrastructure de

communication quantique voulue par la Commission européenne avait rendu ses premiers travaux.



Les premiers résultats de cette étude, qui a été remise à Bruxelles, portent sur la conception technique préliminaire du projet, baptisé 'EuroQCI', mais aussi sur les analyses de sécurité, le dimensionnement du réseau initial et les premières briques de sa mise en oeuvre future.



Cette initiative, menée sur 15 mois, élabore notamment la base nécessaire au déploiement d'une infrastructure en tenant compte des composantes à la fois terrestres par fibre optique et satellitaires.



Le consortium QSAFE, retenu par la Commission et aujourd'hui dirigé par Deutsche Telekom, comporte, entre autres, l'espagnol Telefonica et l'Institut Autrichien des Technologies (AIT).



Thales dit contribuer au projet en apportant son expertise dans les domaines de la cybersécurité et de la cryptographie, là où Thales Alenia Space couvre certains aspects de la technologie de clés quantiques sécurisées (QKD) par satellite.



