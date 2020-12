Thales : Participe à la mission spatiale Comet Interceptor

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'au Royaume-Uni, Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour mener l'une des deux études parallèles relative à la mission Comet Interceptor.



Composée d'un vaisseau-mère et de deux petites sondes spatiales la mission vise à découvrir de nouvelles comètes, révélant des informations scientifiques inédites concernant leurs états d'origines tandis qu'elles pénètrent à l'intérieur du système solaire.



Durant la phase d'étude, Thales Alenia Space au Royaume-Uni sera responsable de la conception de l'ensemble du vaisseau spatial ainsi que de la préparation à la phase de développement incluant les phases d'Assemblage, d'Intégration et de Tests du segment spatial, le support aux opérations de lancement et la mise en service en orbite.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.