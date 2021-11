Thales : Partenariat avec SAEI pour le marché MRO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À l'occasion de la journée d'ouverture du salon de l'aéronautique de Dubaï, Thales annonce la signature d'un protocole d'accord avec Saudi Aerospace Engineering Industries (SAEI) pour des services de maintenance et de réparation aéronautiques.



Avec cet accord MRO Platinum Care, les deux groupes entendent renforcer leur coopération à la fois pour des services de maintenance en ligne et la mise en place d'un partenariat industriel portant sur la réparation de pièces détachées aéronautiques.



'SAEI bénéficiera du soutien et de l'expertise des spécialistes de Thales pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques industrielles et technologiques qui lui permettront de se positionner à l'avant-garde du marché MRO', explique le groupe français.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.