Thales : Partenariat autour de la technologie SBAS en Afrique

(CercleFinance.com) - L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), l'opérateur Nigerian Communications Satellite (NIGCOMSAT) et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), unissent leurs efforts pour accélérer le développement du système SBAS (Satellite-Based Augmentation System) pour l'aviation en Afrique.



Les trois partenaires ont mené avec succès, le 27 janvier, une série de cinq démonstrations en vol à l'Aéroport international de Lomé. L'objectif consistait à démontrer l'efficacité de cette technologie qui vise à augmenter les performances de positionnement fournies par les systèmes de navigation par satellite GPS et Galileo.



Cette expérimentation visait notamment à valider l'aptitude du système à permettre des atterrissages dans les deux sens de la piste, sans avoir à déployer une infrastructure sol locale et avec un niveau de performance similaire à celui des systèmes d'aide à l'atterrissage aux instruments (ILS).



