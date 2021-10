Thales : Partenaire de Streamwide autour des communications

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce une nouvelle association avec Streamwide, spécialiste des communications critiques, afin de renforcer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des radiocommunications critiques pour les forces de secours et de sécurité mais aussi pour les opérateurs d'infrastructure vitale.



La confidentialité et l'intégrité de l'ensemble des communications seront garanties, sur le terrain ou depuis les postes de commandement, grâce au serveur de gestion de clés de chiffrement (KMS) de Thales, associé à la solution de communication 'Team on Mission' de Streamwide.



Thales précise que la cette solution, KMS Thales, est conforme au dernier standard 3GPP et que son intégration à la solution Team on Mission de Streamwide, sera prochainement validée.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.