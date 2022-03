Thales : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Thales et relève son objectif de cours de 102 à 125 euros, basé sur une moyenne entre une SOTP 2022 (123 euros) et un DCF (127 euros) qui capture l'accélération des flux militaires.



'Alors que Thales affichait déjà l'une des croissances les plus vigoureuses parmi les acteurs majeurs de la défense, le déclenchement d'une guerre aux portes de l'Europe a fait office de détonateur avec une volonté d'accélération massive des budgets dans certains pays', note-t-il.



Suite à la publication des résultats annuels et aux différentes annonces concernant les budgets militaires, le bureau d'études a donc relevé sa séquence de BPA sur la période 2022/23/24/25 de respectivement 1,6%/3,4%/6,1%/7,4%.



