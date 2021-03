Thales : Oddo fait un point après un roadshow

(CercleFinance.com) - Oddo fait un point sur la valeur après un roadshow organisé à Paris avec Patrice Caine et Pascal Bouchiat.



' La défense, qui continuera à bénéficier d'un momentum soutenu aussi bien dans les pays matures que dans les émergents, ne sera plus la seule division à porter la performance ' indique Oddo.



' Thales anticipe une croissance des ventes ' mid single-digit ' en 2021 sur D&S, le Transport et le spatial alors que la base de comparaison (aéronautique civile, cartes de paiement, biométrie) pénalisera Aerospace et DIS ' rajoute le bureau d'études.



L'analyste table sur une croissance lfl de 4.6% en 2021 et une moyenne de 4.7%/an sur 2022/2025.



' Compte tenu de la vitesse de désendettement, Thales peut potentiellement réaliser des acquisitions ciblées afin de renforcer le portefeuille existant avec une option ouverte pour un taux de distribution des dividendes plus élevé ' explique l'analyste.



Oddo confirme son conseil à Surperformance et l'objectif de cours de 95 E.



