Thales : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Thales, assortie d'un objectif de cours abaissé, de 139 à 134 euros.



Selon l'analyste, Thales devrait terminer l'exercice 2022 avec environ 22 MdsE de prises de commandes, portant le carnet de commandes à 42,5 MdsE - soit l'équivalent de 29 mois de CA.



Dans ce contexte, Oddo anticipe une croissance organique des ventes de 5.6% sur FY 22 à 17 620 ME (Cons VA : 17 567 ME), soit dans le haut de la fourchette 3.5% à 5.5%, ainsi qu'un EBIT à 1 947 ME (+18.1%) contre 1 925 ME pour le consensus, soit une marge de 11.1%.



Néanmoins, Oddo met en avant les difficultés de recrutement rencontrées par Thales et estime que 'le consensus est certainement encore un peu trop optimiste dans son anticipation de croissance sur les exercices à venir'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.