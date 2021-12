Thales : Nouveau partenariat avec Pasqal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales, Pasqal, la région Île-de-France et GENCI annoncent un nouveau partenariat de deux ans, visant à élaborer de nouvelles méthodes pour optimiser les processus de planification et d'ordonnancement des systèmes critiques grâce au processeur quantique de Pasqal.



'S'appuyant sur une plateforme de plus de 100 qubits, les processeurs quantiques de Pasqal sont capables de résoudre des problèmes de grande envergure que les systèmes de calcul classiques ne peuvent absolument pas traiter', souligne Thales.



Ce projet reçoit le soutien du programme PAck Quantique (PAQ), initiative lancée en 2020 dans l'optique d'accélérer le développement de l'industrie quantique en région parisienne et de créer des synergies entre les grands groupes industriels et les startups.



