Thales : Nouveau CTO chez Thales Alenia Space

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a nommé Christophe Valorge en qualité de Directeur Technique (CTO), à compter du 1er mai 2020. Il succède à Patrick Mauté qui prend sa retraite.



Christophe Valorge était, depuis 2016, Directeur R&D et Politique Produit de Thales Alenia Space à Toulouse.



'Il a une longue et solide expérience de l'industrie spatiale. Il a débuté sa carrière comme ingénieur au CNES en 1989. Il évolue vers des fonctions à responsabilité croissante au sein de l'Agence spatiale, devenant, en 2005, Chargé de mission ' Politique Technique ' puis Sous-directeur ' Charges utiles Scientifiques et Imagerie ' en 2008 et Sous-directeur des Projets Orbitaux en 2011' indique le groupe.





