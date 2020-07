Thales : Nouveau conseiller défense terre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce la nomination, à compter du 1er novembre, du Général d'armée Bernard Barrera en tant que conseiller défense terre du groupe, succèdant au Général de corps d'armée Alain Bouquin, qui quittera ses fonctions au sein du groupe le 31 décembre 2020.



Nommé Major général de l'Armée de terre en décembre 2017, Bernard Barrera a été à la croisée des plans d'action, du fonctionnement et du développement capacitaire de l'armée de Terre, avant d'être nommé Inspecteur général des Armées début 2020.



En tant que conseiller défense terre, il aidera Thales à comprendre le besoin militaire et le conseillera sur les pistes d'évolution des équipements et des matériels, notamment sur le combat terrestre futur, dans un cadre interarmées et européen.



