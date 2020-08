Thales : Moody's abaisse sa perspective

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sur Thales ses notes de crédit senior non sécurisée à 'A2' et court terme à 'P-1', l'agence Moody's dégrade sa perspective, passant ainsi de 'stable' à 'négative', mettant en avant des 'effets combinés sans précédents' d'évolutions récentes.



'La propagation de l'épidémie de coronavirus, les perspectives économiques globales en détérioration, la chute des prix du pétrole et les déclins des prix des actifs génèrent un choc de crédit sévère et étendu dans de nombreux secteurs, régions et marchés', explique-t-elle.



Plus spécifiquement, Moody's souligne le profil de crédit de Thales avec son exposition aux transporteurs aériens, qui rend le groupe vulnérable aux conditions d'activité dans ce secteur, notamment si l'épidémie continue de se propager.



