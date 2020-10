Thales : Les sonars Flash vont équiper la marine polonaise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les hélicoptères Merlin qui équipent la marine polonaise vont pouvoir bénéficier de capacités de lutte anti sous-marine de dernière génération grâce aux quatre systèmes de sonars trempés Flash Sonics fournis par Thales.



Grâce à ses performances de détection et de localisation de la menace, le sonar Flash connaît un succès remarquable qui positionne Thales comme leader mondial des sonars aéroportés de lutte anti sous-marine.



Les équipes de Leonardo, le constructeur des hélicoptères choisis par la marine polonaise, et de Thales ont travaillé conjointement avec des partenaires industriels locaux afin de répondre aux exigences de la marine polonaise.



A ce jour, plus de 400 systèmes Flash ont déjà été livrés auprès d'une dizaine de Marines clientes, indique Thales.





