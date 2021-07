Thales : Les prévisions de résultats d'Oddo au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la publication du 1er semestre 2021 le 23 juillet devrait à minima permettre de resserrer vers le haut la fourchette des objectifs annuels de CA (entre 17.1 et 17.9 MdE contre 17 748 ME pour la médiane du consensus FactSet) et de marge EBIT (entre 9.5% et 10% contre 9.8% pour le consensus).



Oddo anticipe un EBIT de 748 ME pour un CA de 8 380 ME (croissance organique de 9.2% dont 16.7% sur le T2). L'analyste modélise un résultat net ajusté de 523 ME.



' Nous tablons sur un FCF légèrement positif (+20 ME vs. -471 ME au S1 2020). A 1 181 ME (définition Thales), nos estimations annuelle 2021 se situent au-delà de celles du consensus et du niveau de confort affiché par le CFO (entre 1 et 1.1 MdE) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo réitère son opinion Superformance et son objectif de cours de 97 E.



