Thales : Le satellite électrique désormais opérationnel

(CercleFinance.com) - Fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), le satellite de télécommunications Eutelsat Konnect est désormais opérationnel.



Doté d'un système de propulsion 100% électrique, ce nouveau satellite est destiné à desservir à grande échelle les marchés de l'Internet haut débit à travers l'Afrique et l'Europe et permettra d'offrir des services d'accès Internet haut débit pouvant atteindre jusqu'à 100 Mbps, destinés aux particuliers et aux entreprises.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

