Thales : Le prototype du drone UAS100 a pris son envol

(CercleFinance.com) - Thales annonce aujourd'hui avoir effectué avec succès le premier vol du prototype à échelle ½ de son drone de grande élongation, l'UAS100.



'Développé en coopération avec Issoire Aviation et Hionos, et avec le soutien du ministère des Armées via l'Agence de l'innovation de défense (AID), l'UAS100 a pour objectif de promouvoir des missions plus économiques et de moindre impact environnemental', précise Thales.



De l'inspection de grandes infrastructures à la sécurisation de zones côtières, frontalières ou de grands évènements, en passant par la recherche de victimes ou encore les missions de défense, l'UAS100 pourra répondre à divers besoin opérationnels en s'appuyant sur un rayon d'action de plus de 100 km.



Equipé de deux moteurs électriques couplés à un moteur thermique, l'appareil disposera de la discrétion nécessaire à ses missions et au survol de zones habitées, tout en assurant autonomie et résilience aux défaillances, assure Thales.





