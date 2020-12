Thales : Le projet BlueGuard retenu par la métropole de Nice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que le projet BlueGuard, fruit de son partenariat avec MyDataModels, une startup spécialisée dans le traitement des données et l'IA, avait été sélectionné à l'occasion de l'appel à projet ' Blue Innovation Challenge ' de la Métropole Nice Côte d'Azur.



Alors que la protection maritime et sous-marine des infrastructures côtières, comme les ports, les sites industriels, économiques, militaires, ou encore à l'occasion de grands évènements, constitue un enjeu de sécuritémajeur, le projet BlueGuard vise à assurer 'une protection permanente et fiable de la façade maritime et des populations pour faire face aux nouvelles menaces, notamment répondre à l'apparition des drones sous-marins', précise Thales.



A cet égard, BlueGuard consiste à réaliser un démonstrateur de système intelligent de surveillance d'approches sous-marines de zones côtières sensibles.



