Thales : Le module Bishop prêt à partir pour l'ISS

(CercleFinance.com) - Thales annonce que Bishop, le module de SAS commercial de Nanoracks, est prêt à être lancé à destination de la Station spatiale internationale (ISS) à bord du vaisseau-ravitailleur CRS-21 de SpaceX.



Société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), Thales Alenia Space a produit et testé la coque pressurisée de Bishop, sa couverture d'isolation multicouches (MLI) et divers éléments structurels et structures secondaires.



Bishop se présente sous la forme d'un demi-cylindre ouvert de 4 m3 qui sera fixé au module Tranquility (Node 3), également réalisé par Thales Alenia Space, en tant que module commercial permanent à bord de l'ISS.



Il offrira un volume d'accueil de charge utile cinq fois plus grand que l'actuel SAS de la Station. À terme, Bishop pourrait se dissocier de l'ISS pour être reconverti par Nanoracks en avant-poste orbital se déplaçant librement.



