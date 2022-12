Thales : Lancement réussi du satellite MTG-I1

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), fait part du succès du lancement du satellite météorologique MTG-I1, dont il est le maître d'oeuvre, à bord d'une fusée Ariane 5, depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane.



MTG-I1 est le premier satellite imageur du programme Meteosat Troisième Génération (MTG), programme destiné à prendre la relève de la série MSG afin d'assurer la continuité de la veille météorologique à haute résolution au-delà de 2040.



Les satellites MTG, fabriqués par Thales Alenia Space en coopération avec OHB, évolueront en orbite géostationnaire, à 36.000 km de la Terre, et auront une durée de vie de 8,5 ans. Le premier satellite de la série sera opérationnel en orbite courant 2023.



