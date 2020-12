Thales : Lancement réussi du satellite CSO-2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'à la suite du lancement de CSO-1 en décembre 2018, le satellite d'observation militaire CSO-2 a été lancé avec succès par Arianespace à bord d'une fusée Soyouz depuis le port spatial de l'Europe, en Guyane française.



Emportant à son bord un instrument optique de très haute résolution réalisé par Thales Alenia Space, co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), le satellite a été développé pour le compte de la DGA, sous maîtrise d'oeuvre d'Airbus.



Pour ce projet, Thales Alenia Space a également développé des équipements clés comme les générateurs solaires, la télémesure image à très haut débit et le module de cryptage et de décryptage des liaisons montantes et descendantes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.