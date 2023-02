Thales : Lancement réussi du satellite Amazonas Nexus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que le satellite Amazonas Nexus, dont il a été le maitre d'oeuvre, a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride.



Mission de l'opérateur espagnol de télécommunications par satellite Hispasat, ce nouveau satellite géostationnaire à haut débit remplacera et augmentera les capacités du satellite Amazonas 2, en orbite à 61° Ouest.



Satellite le plus performant de sa flotte, il permettra également à Hispasat d'accéder à de nouveaux clients et marchés, en fournissant des services de mobilité de grande capacité aux secteurs du transport aérien et maritime notamment.



