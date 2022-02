Thales : Lancement du deuxième satellite CSG réalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que le deuxième satellite de la constellation COSMO-SkyMed Seconde Génération (CSG), construit par Thales Alenia Space et opéré en orbite par Telespazio, a été lancé cette nuit depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX.



La nouvelle génération de COSMO-SkyMed assurera la continuité des services d'observation radar SAR (à synthèse d'ouverture) actuellement fournis par les quatre satellites COSMO-SkyMed Première Génération (CSK) placés en orbite entre 2007 et 2010, et toujours en service.



'Depuis 2008, la constellation COSMO-SkyMed a pris quelque deux millions d'images, surveillé sept milliards de km2 et livré des données vitales pour notre planète', souligne Thales, actionnaire majoritaire (67%) de Thales Alenia Space et de Telespazio, au côté de Leonardo (33%).



