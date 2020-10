Thales : Lancement d'un nouvel interrogateur IFF

(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement du TSA6000, premier système d'identification ami-ennemi à panneaux fixes au monde pour les futures frégates de la Marine nationale et dernier né de sa famille d'interrogateurs IFF (Identification Friend or Foe).



Entièrement numérique, cette solution composée de quatre panneaux fixes 'offre une couverture à 360°, sans compromis sur la portée, et permet une capacité d'identification inégalée, dans des temps très courts', selon le groupe d'électronique de défense.



Le TSA6000 est conforme aux normes et standards exigées par le mode 5, le nouveau mode d'identification sécurisée de l'OTAN. Il équipera les futures frégates de défense et d'intervention (FDI) de la Marine Nationale dès 2021 en association avec le radar Sea Fire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

