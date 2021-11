Thales : Lancement d'un nouveau radar, le GM400 Alpha

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement du dernier membre de la gamme de radars de la famille Ground Master, le GM400 Alpha.



Le GM400 Alpha permet aux opérateurs de détecter toutes les menaces à courte et longue portée, à tout moment et à tous les niveaux. Ce radar détecte des cibles allant des jets et missiles rapides aux hélicoptères et drones en vol stationnaire.



' Le résultat est une amélioration immédiate de la portée de détection, jusqu'à 515 km ou 278 NM, ce qui représente une augmentation de la surface de couverture de plus de 20% par rapport au GM400 '.



' Ce radar de surveillance aérienne longue portée 3D sans précédent, doté d'une puissance de traitement 5 fois supérieure, d'une portée étendue de 10% (jusqu'à 515 km), d'algorithmes d'intelligence artificielle avancés à venir et de fonctions de cybersécurité améliorées, offre le radar le plus fiable du marché pour la surveillance aérienne longue portée ' indique le groupe.



