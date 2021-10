Thales : Lance une plateforme de collaboration sécurisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement d'une première plateforme de collaboration sécurisée de niveau 'Diffusion Restreinte' et proposée en tant que 'Software as a Service' (Saas), afin d'accompagner les entreprises et organisations dans la sécurisation de leurs données sensibles.



'Au sein de ce hub de collaboration sécurisé, entités étatiques et industriels auront accès, via des communautés de confiance, à une gamme complète d'outils de collaboration comprenant messagerie instantanée, audio et visio-conférence, partage d'écran (Citadel Team), gestion et partage documentaire (Cryptobox)', détaille Thales.



Cette nouvelle plateforme sera présentée par Thales à l'occasion du salon des Assises de la Sécurité organisé ces prochains jours à Monaco.





