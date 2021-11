Thales : La solution TopSky - UAS utilisé à Rennes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que sa solution TopSky - UAS, plateforme Cloud de gestion du trafic de drones, est désormais utilisée par les contrôleurs aériens de l'aéroport de Rennes. Cette solution est également utilisée à Lille depuis mai dernier.



' Le processus de demande de vol y gagne en efficacité, facilitant ainsi l'accès à l'espace aérien pour les opérateurs de drones ' indique le groupe.



Le Groupe accompagne la Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) dans la mise en place des initiatives européennes ' U-space ' dans le but de garantir la sécurité aérienne et l'efficacité de la gestion du trafic de drones.



' Cette solution collaborative entre opérateurs de drones, services de la navigation aérienne et préfectures, simplifie le processus de demandes de vol et accélère l'accès à l'espace aérien pour les drones ' indique le groupe.



