Thales : La Marine nationale choisit la bouée SonoFlash

(CercleFinance.com) - Thales annonce que la Marine nationale a choisi de s'équiper de sa bouée acoustique SonoFlash de nouvelle génération.



Cette bouéeoffre 'un rapport performances/masse imbattable, mettant à profit des décennies d'expertise en matière de sonar et de capteurs acoustiques pour proposer une nouvelle solution ambitieuse', souligne le constructeur.



Alors que les bouées sont aujourd'hui soit passives, soit actives, la bouéeSonoFlashassocie le meilleur des deux : un émetteur basse fréquence optimal, puissant, et un récepteur passif doté d'un fort gain de directivité.



La combinaison de ces deux capacités associées à une endurance importante permet une grande polyvalence d'emploi de la bouéeSonoFlash, assure Thales.



