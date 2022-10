Thales : L'armée luxembourgeoise acquiert 80 blindés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que la direction de la défense luxembourgeoise a annoncé l'acquisition de 80 véhicules blindés de commandement, de liaison et de reconnaissance pour les forces armées luxembourgeoises.



​'Les nouvelles menaces qui pèsent sur les forces armées et la solidarité entre Alliés de l'OTAN amènent les forces armées luxembourgeoises à moderniser leurs équipements afin de remplir toutes les missions de reconnaissance qui leur sont confiées, et d'améliorer leurs capacités opérationnelles', souligne Thales.



La notification comprend l'acquisition de 80 véhicules blindés de commandement, de liaison et de reconnaissance (CRLV), ainsi que les supports logistiques et les mises à jour du système de communication nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de ces plateformes.



