Thales : Jefferies reste à achat avant le point trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 135 euros sur Thales, déclarant attendre pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 3,84 milliards d'euros, en hausse de 8% dont 5,4% en organique.



Le broker estime aussi que les commandes devraient rester fortes, avec six commandes supérieures à 100 millions d'euros enregistrées sur le trimestre, portant le total à environ 3,6 milliards d'euros pour le trimestre.



'Nous n'anticipons pas de changements dans les prévisions du groupe, mais signalons qu'il tend vers le haut des prévisions de croissance organique de 3,5 à 5,5%', poursuit Jefferies, pointant des vents favorables de changes plus forts.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.