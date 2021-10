Thales : Fournit une carte Eco-SIM pour Vodafone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales fournit au groupe Vodafone Eco-SIM - un produit dont le corps de carte est fabriqué à partir de plastique 100% recyclé de l'intérieur des réfrigérateurs.



Vodafone prévoit de lancer Eco-SIM dans un premier temps dans dix pays en Europe et en Afrique.



L'Eco-SIM de Thales a été développé en collaboration avec Veolia. Il est fait de polystyrène 100% recyclé, qui provient de réfrigérateurs jetés.



' Thales a permis à Vodafone de fournir un approvisionnement indépendant et exclusif en plastique respectueux de l'environnement ' indique le groupe.



' Une seule carte SIM peut sembler petite, mais dans l'ensemble, notre programme de fabrication Eco-SIM permettra d'économiser près de 5 000 tonnes de nouveau plastique par an ' a déclaré Emmanuel Unguran, VP Mobile & Connectivity Services chez Thales.



