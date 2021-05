Thales : Expérimentation en vol d'un drone à hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales, Drones-Center, et ZenT annoncent avoir expérimenté en vol un drone équipé d'une pile à combustible hydrogène, pour 'démontrer la viabilité industrielle et opérationnelle de ce drone qui permet de gagner en performance tout en préservant l'environnement'.



'Les essais ont démontré la capacité du drone à voler au moins deux heures avec un temps de rechargement en hydrogène ne dépassant pas une minute', soulignent-ils, ajoutant que le drone offre des performances maintenues tout au long de la durée du vol.



L'expérimentation a été menée avec la solution ScaleFlyt Geocaging de Thales, 'solution de confinement hautement fiable pour les opérations de drones'. Développée avec le soutien de la DGAC, elle garantit le maintien du drone dans un espace défini.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.