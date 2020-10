Thales : En soutien à la construction navale au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales célèbre aujourd'hui la livraison du NGCC John Cabot, le 3e navire livré à la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie de construction navale du Canada.



Les trois navires servent désormais de plate-forme principale aux scientifiques de Pêches et Océans Canada afin de mener des activités de recherche. Thales a joué un rôle important dans la livraison de ces trois bateaux, en tant que responsable de la conception, du développement et de l'installation des systèmes intégrés de pont et de navigation, de communication interne et externe et de mission scientifique.



Thales s'engage d'ailleurs à ' soutenir l'innovation au sein de l'industrie nationale de la construction navale au Canada ', a assuré Mark Halinaty, président-directeur général de Thales Canada.





