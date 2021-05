Thales : Des radars pour la Norvège et les Pays-Bas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que les agences d'approvisionnement en matériels militaires norvégienne et néerlandaise ont signé un contrat pour l'acquisition de cinq radars Ground Master 200 Multi Mission Compacts, avec une option pour trois systèmes supplémentaires.



'Ce premier contrat de gouvernement à gouvernement permettra aux forces armées norvégiennes et néerlandaises de disposer d'une plateforme radar commune pour poursuivre leur collaboration en matière d'évaluation des menaces', explique Thales.



'Le GM200 MM/C est adapté au champ de bataille moderne. Les deux parties bénéficieront de la technologie radar logicielle la plus récente, permettant une extension simple des capacités et l'intégration rapide des futures mises à jour', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.