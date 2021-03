Thales : Des cartes SIM à partir de plastique recyclé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi s'être associé à Veolia afin de développer une carte SIM conçue à partir de plastique recyclé, un projet considéré comme une 'première' au sein de l'industrie.



Dans le cadre du projet, les ingénieurs de Thales ont imaginé un procédé de fabrication spécifique à partir du polymère, un plastique qui se trouve en concentration dans les déchets électroménagers, par la suite transformé sur une usine de recyclage de Veolia.



Thales explique que le processus va lui permettre d'accompagner ses clients opérateurs mobiles dans leur transition environnementale, en soutenant la transformation de déchets en cartes éco-responsables.



Les deux groupes estiment que l'utilisation de matière recyclée dans un processus de fabrication industrielle permettrait d'éviter la production de quelque 5000 tonnes de plastiques vierges par an.



En 2020, plus de quatre milliards et demi de cartes SIM ont été produites dans le monde.



