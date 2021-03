Thales : Des accès intelligents pour les aéroports espagnols

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi s'être allié avec Inetum, l'ancien Gfi Informatique, afin d'offrir des accès intelligents de passage aux frontières à trois aéroports espagnols.



Le spécialiste de la sécurité et la société de services numériques indiquent avoir fourni aux aéroports de Valence et de Bilbao plus de 45 portes automatiques de contrôle frontalier s'appuyant sur la reconnaissance faciale et la vérification automatique des documents.



Ces points de passage intelligents sont opérationnels depuis le mois de juillet dernier.



L'aéroport de Fuerteventura est également en phase de déploiement, avec 36 portes en cours d'installation, précisent les deux groupes dans un communiqué commun.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.